Cinco anos depois de acidente grave, Grosjean vai voltar a pilotar um Fórmula 1
Piloto franco-suíço vai participar numa sessão de testes organizada pela Pirelli
Romain Grosjean vai regressar ao volante de um carro de Fórmula 1, numa sessão de testes organizada pela Pirelli, cinco anos depois do grave acidente no Bahrein que quase lhe custou a vida.
Após o acidente de 2020, o piloto abandonou o campeonato mais prestigiado do mundo do automobilismo. Desde então, construiu uma carreira sólida nos Estados Unidos da América, disputando a IndyCar.
Agora, terá a oportunidade de voltar aos comandos de um Fórmula 1, na próxima sexta-feira, em Mugello. Fá-lo-á pela Haas, a última equipa pela qual competiu no campeonato.
«Estou muito animado por voltar a um carro de Fórmula 1», confessou Grosjean, num comunicado oficial. «É difícil acreditar que já se passaram quase cinco anos. Estou feliz por rever todas as pessoas com quem trabalhei. Além disso, vou finalmente batizar o capacete que os meus filhos desenharam para a minha última corrida na Fórmula 1, que não consegui disputar por causa do acidente», acrescentou o piloto.
Romain Grosjean, de 39 anos, participou na Fórmula 1 na temporada de 2009 e, depois, entre 2012 e 2020. No total, correu 181 Grandes Prémios e subido ao pódio em dez ocasiões.
