A Fórmula 1 está parada por causa da pandemia, mas Lando Norris, piloto da McLaren, mantém-se ocupado nos jogos eletrónicos e ainda arranja maneira de angariar fundos para a luta contra a covid-19.

O piloto britânico esteve a fazer streaming enquanto estava a jogar, pedindo aos fãs que doassem dinheiro para ajudar a combater a doença. Como incentivo extra, prometeu rapar o cabelo caso passasse a marca das 10 mil libras (11 mil euros).

Lando Norris anunciou no Twitter que arrecadou quase 12 mil libras (13 mil euros), por isso vai ter mesmo de cortar o cabelo. E até a conta da Mercedes apareceu para incentivar à mudança de visual.

Thanks to all my viewers for raising over $12,000 by the end of the night for #TwitchStreamAid and the fight against Covid-19! I do have to cut all my hair off now though... pic.twitter.com/fvCBvDArS2