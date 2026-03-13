Um cenário que parece cada vez mais ser provável. A guerra no Médio Oriente já atingiu a Fórmula 1 e pode, mesmo, reduzir o calendário de 2026.

Os Grandes Prémios (GP) do Bahrain e da Arábia Saudita correm o risco de ser cancelados. Tal como noticiado no início do mês, a decisão da FIA e da F1 não passaria por procurar substituir os circuitos.

As informações recentes garantem que a decisão deverá ser tomada neste domingo, no fim do GP da China.

Portimão, Portugal, chegou a ser especulado como possível circuito de substituição. Imola, de Itália, chegou também a ser discutido como possível opção. Porém, a F1 rapidamente afastou a hipótese de substituir dado o pouco tempo para organizar os eventos.

Isto porque o GP Bahrain, que é a quarta etapa do Mundial, iria decorrer no fim-de-semana de 10-12 abril. O da Arábia Saudita, quinta ronda, decorreria no fim-de-semana de 17-19 de abril.

Deste modo, haverá um período de cinco semanas sem corridas entre a terceira etapa, que decorre no Japão - 27 a 29 de março – e a sexta, que está agendada para Miami, Estados Unidos - 1 a 3 de maio.

Assim, caso se confirme a decisão, o calendário de Fórmula 1 será reduzido de 24 para 22 corridas.