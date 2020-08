Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou a quarta vitória da temporada de Fórmula 1, ao ocupar o lugar mais alto do pódio no Grande Prémio de Espanha, disputado neste domingo em Montmeló (Barcelona).

Com este resultado o piloto britânico bate o recorde de presenças no pódio: supera Michael Schumacher com 156.

Max Verstappen (Red Bull) e Valtteri (Bottas) completam o pódio do Grande Prémio de Espanha.

De referir ainda que a prova proporcionou ainda outro recorde: Kimmi Raikkonen tornou-se o piloto com mais quilómetros percorridos.