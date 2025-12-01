Fórmula 1: acusado de facilitar a vida a Norris, Antonelli é alvo de ameaças
Piloto italiano da Mercedes recebeu milhares de mensagens negativas depois da corrida no Qatar
A vitória de Max Verstappen (Red Bull) no Grande Prémio do Qatar poderia tê-lo deixado ainda mais perto do líder do Mundial de Fórmula 1, Lando Norris (McLaren), não tivesse o britânico conseguido ultrapassar Kimi Antonelli (Mercedes), na penúltima volta, e subido ao quarto lugar da corrida, somando mais dois preciosos pontos na luta pelo título.
LAP 57/57
A potentially crucial move by Norris
He gets past Antonelli on the final lap to take P4 and 12 valuable points #F1 #QatarGP pic.twitter.com/hwzTj36Qw7
— Formula 1 (@F1) November 30, 2025
A ultrapassagem aconteceu na sequência de um erro de Antonelli, o que gerou diversas críticas por parte da Red Bull. «Foram duas as vezes em que ele, mais ou menos, deu passagem ao Lando (Norris). Foi tão óbvio. O Antonelli ajudou o nosso principal adversário, mas na Áustria estava a bater na traseira (do carro de Verstappen)», chegou mesmo a dizer Helmut Marko, consultor da equipa britânica.
As críticas à atuação de Antonelli, de 19 anos, alastraram-se rapidamente pelas redes sociais. O piloto da Mercedes terá recebido milhares de mensagens ofensivas, de acordo com o site The Race, o que o levou até a retirar momentaneamente a sua foto de perfil.
Entretanto, a Red Bull já lamentou que a situação tenha conduzido a que «Kimi tenha sido alvo de ataques online», enquanto a Federação Internacional de Automobilismo reiterou que «condena o abuso e o assédio» contra pilotos.
December 1, 2025
We stand in support of Kimi Antonelli. pic.twitter.com/lYPPtgDdOL— FIA (@fia) December 1, 2025
O próprio consultor da Red Bull fez mea culpa após ter percebido o impacto das suas declarações. «Vi as imagens com mais atenção. Na primeira vez, Antonelli poderia ter-se mantido um pouco melhor na pista. Na segunda, aconteceu um erro, não foi intencional. Lamento que Antonelli tenha recebido tantas críticas online. Torno a esclarecer: ele não deixou Norris passar de propósito», referiu Helmut Marko.
À entrada para o último Grande Prémio da temporada, em Abu Dhabi, Lando Norris lidera a geral de pilotos com 408 pontos, mais 12 do que Max Verstappen (396), que continua a sonhar com pentacampeonato.
One. To. Go.
25 points are up for grabs in Abu Dhabi 👀#F1 pic.twitter.com/OUPKSOolNS
— Formula 1 (@F1) December 1, 2025