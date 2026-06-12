Afinal, Pierre Gasly é mesmo o terceiro classificado do caótico Grande Prémio de Fórmula 1 do Mónaco, do último fim de semana, depois de ter visto a Federação Internacional do Automóvel (FIA) ter anulado as duas penalizações de cinco segundos de que foi alvo no final da corrida do passado domingo.

Na base das punições aplicadas ao piloto francês da Alpine estava o excesso de velocidade, em duas situações distintas, na via de acesso às boxes.

Os 10 segundos de penalização fizeram Gasly baixar do terceiro para o sétimo lugar na classificação final do Grande Prémio do Mónaco, mas a Alpine recorreu da decisão e viu os seus argumentos serem atendidos pelos comissários da corrida, com a FIA a confirmar, esta sexta-feira, o terceiro lugar de Gasly no Principado.

Following a Right of Review from Alpine, the stewards of the Monaco GP have rescinded Gasly's penalties, effectively handing him back his third place finish. pic.twitter.com/89l0TNFws9 — FIA (@fia) June 12, 2026

A decisão implica a queda do pódio no Mónaco de Isack Hadjar (Red Bull), sendo que Gasly também vai ultrapassar o compatriota na oitava posição da geral de pilotos, já que passará a somar 35 pontos, contra os 26 de Hadjar.

No próximo fim de semana realiza-se o Grande Prémio da Catalunha. A corrida principal acontece no domingo, às 14h00.