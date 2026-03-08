Este início de temporada prometia muito. Por mais que não seja por todas as mudanças e novidades. E, na verdade, entregou! Este arranque da temporada de Fórmula 1 – no Grande Prémio (GP) da Austrália – teve de tudo. Mas teve, essencialmente, emoção como tanto gostamos.

A bandeira de xadrez sagrou George Russell (Mercedes) como o primeiro grande vencedor de 2026, num GP mágico para a Mercedes. Mas já lá vamos. Antes disso, muita coisa aconteceu.

Aliás, antes de os carros arrancarem já muito tinha acontecido. Oscar Piastri, piloto australiano da McLaren, teve a pior notícia possível – não ia, sequer, começar a corrida. Piastri teve um acidente na volta de instalação e ficou de fora da corrida de «casa».

Mas não foi sozinho. Nico Hulkenberg, da estreante Audi, também não arrancou. O piloto alemão teve problemas técnicos no carro e ficou, assim, privado de estrear-se na temporada.

Começámos, portanto, com apenas 20 carros em corrida. Mas isso não impediu uma corrida bem emocionante. Desde o... arranque.

A Mercedes, recorde-se, teve um arranque privilegiado com George Russell a partir na «pole position» e o colega Kimi Antonelli a arrancar de segundo.

Mas, um arranque incrível da Ferrari rapidamente mudou as coisas. Logo na primeira volta Leclerc já assumia a liderança e Hamilton passava para terceiro.

A corrida estava quentinha. Porém, isso não impediu os sempre impressionantes abandonos. Íamos a meio da corrida e já havia dois retirados – Isack Hadjar (Red Bull) e Valtteri Bottas (Cadillac). Mais tarde foi a vez da Aston Martin abandonar o carro de Fernando Alonso.

LAP 11/58

🟡 VIRTUAL SAFETY CAR 🟡 Isack Hadjar pulls over to the side of the track at Turn 9, and is out of the race! 😢#F1 #AusGP pic.twitter.com/7NEIt7fH0K — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Entre os pilotos, há três nomes que merecem ainda destaque: Max Verstappen (Red Bull), Arvid Lindblad (Racing Bulls) e Gabriel Bortoleto (Audi).

Max – tetracampeão do Mundo – arrancou da 20.ª posição e terminou em lugar de pontos – sexto. Arvid Lindblad, único rookie (novato) da temporada, conseguiu pontuar na estreia – terminou na oitava posição. Já Bortoleto conseguiu os primeiros pontos de sempre da Audi. Na estreia da marca alemã, o piloto brasileiro terminou no nono posto.

No final, o dia – ou madrugada - foi mesmo da Mercedes. O britânico Russell foi o mais rápido e conquistou o sexto GP da carreira. Em segundo terminou o companheiro de equipa, o italiano Antonelli. Charles Leclerc (Ferrari) fechou o pódio.

Lewis Hamilton (Ferrari) terminou em quarto. Nota ainda para Lando Norris (McLaren), atual campeão do Mundo de pilotos, que terminou em quinto.