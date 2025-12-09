Consultor da Red Bull desde 2005, Helmut Marko deixou a escuderia britânica no final da última temporada da Fórmula 1.

O austríaco, de 82 anos, foi o responsável, nas últimas décadas, pela deteção e afirmação de pilotos como os campeões do mundo Sebastian Vettel e Max Verstappen, entre muitos outros, tornando a Red Bull numa das principais equipas do mundial.

BREAKING: Red Bull Racing advisor Helmut Marko will depart the team after more than two decades at the Milton Keynes team.#F1 pic.twitter.com/NknD0vEyl7 — Formula 1 (@F1) December 9, 2025

Helmut Marko foi também piloto, na década de 1970, tendo participado em cerca de uma dezena de grandes prémios de Fórmula 1, até que um problema no olho esquerdo o obrigou a terminar a carreira.

«Tudo o que construímos e alcançámos juntos enche-me de orgulho. Ter perdido por muito pouco o campeonato mundial, esta temporada, marcou-me e deixou claro que este é o momento certo para encerrar este capítulo muito longo, intenso e bem-sucedido», referiu o consultor, na confirmação do adeus à Red Bull.

O quatro vezes campeão mundial, e segundo classificado em 2025, Max Verstappen também já se despediu de Helmut Marko. «Juntos, alcançámos tudo aquilo com que sonhámos. Estar-lhe-ei eternamente grato por ter acreditado em mim», escreveu o neerlandês, nas redes sociais.