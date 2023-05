Max Verstappen continua imparável na Fórmula 1: o piloto da Red Bull venceu este domingo o Grande Prémio de Miami e reforçou o comando no Campeonato do Mundo. O neerlandês fez ainda a volta mais rápida da corrida, somando um ponto extra.

Com estes resultados, Verstappen tem agora 14 pontos de vantagem sobre o companheiro Sérgio Pérez no campeonato, depois de concluída quinta prova da temporada,

O neerlandês, recorde-se, partiu da nona posição e fez uma corrida sempre a ganhar lugares, chegando ao comando a dez voltas do fim. No fim, cortou a meta com 5,384 segundos de vantagem para o mexicano Sérgio Pérez (também Red Bull), que foi segundo, e 26,305 para o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), que foi terceiro.