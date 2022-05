Dois dias após a vitória no GP do Mónaco, Sergo Pérez renovou com a Red Bull por mais dois anos.

O anúncio foi feito pela equipa austríaca, que elogia o crescimento que 'Checo' Pérez tem tido desde que chegou à equipa, oferecendo-lhe mais dois anos de contrato.

Pérez está na 11.ª temporada na Fórmula 1 e vai assim continuar a ser companheiro de equipa do atual campeão do Mundo, Max Verstappen.