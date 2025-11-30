Fórmula 1: Verstappen vence no Qatar e adia contas do título para Abu Dhabi
Piloto de Red Bull supera Oscar Piastri e Lando Norris e mantém-se na corrida pelo «penta»
Piloto de Red Bull supera Oscar Piastri e Lando Norris e mantém-se na corrida pelo «penta»
A corrida pelo título de campeão de Fórmula 1 em 2025 vai durar até ao último quilómetro! Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prémio do Qatar, o penúltimo da temporada, subiu a segundo na geral, ultrapassando Oscar Piastri (McLaren), e recuperou algum terreno para o líder, Lando Norris (McLaren), que foi quarto no circuito de Lusail.
THREE DRIVERS, ONE WORLD TITLE...
DO NOT MISS THIS ONE!!! #F1 pic.twitter.com/sDVRckTGmV
— Formula 1 (@F1) November 30, 2025
Largando da pole position, Piastri saiu bem para o Grande Prémio qatari e construiu uma vantagem interessante para Verstappen, mas um acidente entre Nico Hulkenberg (Sauber) e Pierre Gasly (Alpine), na sétima volta, levou à entrada do Safety Car, anulando o bom arranque do australiano.
Verstappen, e grande parte do pelotão, aproveitou a ocasião para ir às boxes trocar de pneus, ao contrário dos McLaren, o que irritou Norris. Perceber-se-ia porquê mais à frente.
As passagens pelas boxes dos McLaren permitiram a Verstappen subir à liderança à 28.ª volta, posição que cedeu cinco voltas depois, quando trocou para pneus duros.
Quando regressou à pista, o neerlandês assumiu o terceiro lugar, impôs um ritmo forte e deu a estocada quando Oscar Piastri, primeiro (43.ª volta), e Lando Norris (47.ª), depois, passaram novamente pelas boxes.
Max Verstappen assumiu a liderança à entrada para as últimas 10 voltas com um avanço confortável para Piastri, que terminou em segundo, a 7.995 segundos. Carlos Sainz (Williams) fechou o pódio, à frente de Lando Norris, que ultrapassou Kimi Antonelli nas últimas voltas.
THE TOP 10 IN QATAR!
Who had this top three at the start of the day?! 😃#F1 #QatarGP pic.twitter.com/QfW821fJoj
— Formula 1 (@F1) November 30, 2025
O triunfo no Qatar foi o sétimo da temporada para Vestappen, o quinto nos últimos oito grandes prémios de Fórmula 1, registo que permite ao piloto da Red Bull subir ao segundo lugar da geral, com 396 pontos, à frente de Oscar Piastri (392).
Na liderança continua Lando Norris, com 408 pontos. Ao piloto britânico bastar-lhe-á ser terceiro no Grande Prémio de Abu Dhabi, a última etapa do Mundial, para conquistar o título.