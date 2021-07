Lando Norris, piloto britânico da McLaren no mundial de Fórmula 1, admitiu não estar «nas condições perfeitas» após o assalto de que foi vítima à saída do estádio de Wembley, após a final do Euro 2020, durante o qual lhe roubaram um relógio.

«Já estive melhor. Não estou em condições perfeitas. Não vou mentir, há algum trabalho a fazer na parte mental. A força mental é muito importante. Não tenho conseguido dormir bem, a situação não é a ideal e estou-me a sentir um pouco dorido», afirmou Norris ao canal Sky Sports.

O plioto de 21 anos falou, ainda, do regresso dos espectadores a Silverstone, palco do próximo Grande Prémio, já este fim de semana.

«Já fiz umas voltas de carro ao circuito esta manhã, e as bancadas já estavam cheias na reta da meta. Havia pessoas estavam a cantar, já sentia falta deste ambiente.»

Lando Norris está a fazer uma temporada de 2021 bastante consistente. O piloto de Bristol ocupa o quarto lugar do mundial e já pisou o pódio por três vezes, mais recentemente no Grande Prémio da Áustria, onde obteve o terceiro lugar.