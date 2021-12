Mohammed Ben Sulayem foi eleito, esta sexta-feira em Paris, o novo presidente da Federação Internacional do Automóvel (FIA).



O antigo piloto dos Emirados Árabes Unidos ganhou as eleições com 62 por cento dos votos contra 36,62 por cento de Graham Stoker, sucedendo a Jean Todt, que ocupava o cargo desde 2009.



Ben Sulayem, 60 anos, é um ex-piloto de ralis, 14 vezes vencedor do campeonato de Ralis do Médio Oriente, e era o vice-presidente da FIA. É o primeiro não-europeu a ocupar o cargo máximo do órgão que regula os campeonatos mundiais de F1 e de Rali (WRC).