A saída anunciada de Sebastian Vettel da Ferrari no final da temporada provocou uma verdadeira dança de cadeiras na Fórmula 1.

Carlos Sainz Jr. foi oficializado esta quinta-feira como piloto da Ferrari para 2021, enquanto Daniel Ricciardo é o substituto do espanhol na McLaren.

Mas por partes: Sainz assinou com a scuderia italiana por dois anos, nos quais será companheiro de equipa do monegasco Charles Lecrerc.

«Estou muito contente por poder anunciado que vou correr pela Ferrari em 2021 e pelo futuro que me espera com a equipa. Ainda tenho um ano pela frente com a McLaren e tenho muita vontade de voltar a competir por eles esta temporada», disse, nas redes sociais.

I’m very happy that I will be driving for Scuderia Ferrari in 2021 and I'm excited for my future with the team.



I still have an important year ahead with McLaren Racing and I really look forward to go back racing with them this season. pic.twitter.com/UXkTzFzUgV