É o momento mais polémico do corrente Mundial de Fórmula 1 e promete fazer correr muito mais tinta nos próximos tempos. O despiste de Max Verstappen, causado pela colisão com o sete vezes campeão do mundo Lewis Hamilton, marcou o fim de semana do Grande Prémio da Grã-Bretanha.

Se pela televisão o acidente foi assustador, ainda mais o foi visto da bancada mais próxima.



Ora veja: