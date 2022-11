Depois de duas épocas em que viu a Red Bull vencer o campeonato mundial de Fórmula 1, o diretor executivo da Mercedes, Toto Wolff, espera conseguir desafiar os bicampeões e a Ferrari na luta pelos títulos na competição em 2023, após uma temporada que classificou como «difícil».

«A época tem sido difícil para nós. Ganhámos o campeonato oito vezes consecutivas, mas isso é passado. Temos de olhar para o amanhã. Esta época tem sido um processo de aprendizagem. Espero que, para o ano, possamos desafiar Red Bull e Ferrari», disse Wolff esta quinta-feira na cimeira da Web Summit, que decorre em Lisboa.

Ainda com duas corridas por disputar (os grandes prémios do Brasil e de Abu Dhabi), a equipa de Max Verstappen e Sergio Perez dominou por completo a temporada e já conquistou o título de pilotos, através do neerlandês, e o título de construtores, com a Ferrari no segundo posto.

«O conceito do carro não esteve no sítio certo e, na Fórmula 1, leva muito tempo para desfazer coisas construídas no monolugar», explicou o austríaco, num painel realizado no palco principal da cimeira tecnológica, na Altice Arena.

Após oito anos a dominar a competição, a Mercedes ocupa este ano a terceira posição no ranking de construtores, com 447 pontos, ainda com possibilidades de alcançar o segundo lugar da Ferrari, que tem 487, enquanto os pilotos britânicos George Russell e Lewis Hamilton são quarto e quinto classificados na tabela de pilotos, respetivamente.

«Faltam duas corridas e é desafiante para nós. Estamos limitados na possibilidade de melhorar os carros. É importante, nestas derradeiras corridas, clarificar se estamos no caminho certo para o próximo ano e se os problemas estão mais resolvidos», reforçou ainda.