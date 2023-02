O português António Félix da Costa (Porsche) venceu este sábado o E-prix da Cidade do Cabo, no Mundial de Fórmula E, competição para carros elétricos.

O piloto natural de Cascais, que este ano trocou a DS pela marca germânica, concluiu a corrida à frente eo francês Jean-Eric Vergne (DS), que foi segundo, e do neozelandês Nick Cassidy (Envision), que fechou o pódio com o terceiro lugar.

Félix da Costa somou, assim, o primeiro triunfo da temporada, à quinta corrida disputada, depois de largar do 11.º lugar da grelha de partida.

Com estes resultados, o piloto luso ascendeu ao quarto lugar do campeonato, com 46 pontos, a 34 do líder, o alemão Pascal Wherlein (Porsche), que não pontuou. A próxima ronda disputa-se em São Paulo (Brasil), a 25 de março.