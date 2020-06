A justiça francesa reabriu uma investigação à denúncia de Julie Boursier, uma antiga nadadora que afirma ter sido violada por um colega de equipa ao longo de três anos, quando ainda era menor de idade.

O caso terá acontecido entre agosto de 2010 e outubro de 2013, de acordo com o que o diário L'Équipe publicou esta segunda-feira.

A reabertura do caso deveu-se a recentes testemunhos de membros do Sarcelles, equipa de uma cidade do norte de França.

«Às vezes, estava tão cansada dos treinos que acabava por nem reagir. Esperava que tudo acontecesse o mais rápido possível. Tinha vergonha», relatou às autoridades policiais Julie Boursier, agora com 25 anos. Segundo a imprensa francesa, a nadadora tentou suicidar-se, cortando as próprias veias, no decorrer do ano de 2017.