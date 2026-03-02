Francisco Cabral voltou a igualar, esta segunda-feira, a melhor posição de um tenista português no ranking ATP, depois de ter regressado ao 19.º lugar em pares, no qual já tinha estado em janeiro.

O portuense, de 29 anos, subiu um posto na atualização semanal da hierarquia ATP, regressando ao lugar que nunca um português tinha ocupado, com o seu parceiro, o austríaco Lucas Miedler, que ascendeu ao 21.º posto.

No ranking de singulares, Nuno Borges desceu uma posição e é agora 49.º do mundo, enquanto Jaime Faria caiu para o 163.º lugar e Henrique Rocha ascendeu a 169.º.

O espanhol Carlos Alcaraz manteve o número um mundial, à frente do italiano Jannik Sinner e do sérvio Novak Djokovic, segundo e terceiro, respetivamente, numa semana também sem alterações no top-3 feminino, com a bielorrussa Aryna Sabalenka na frente, seguida da polaca Iga Swiatek e da cazaque Elena Rybakina.

Entre as portuguesas, Francisca Jorge continua a ser a mais bem classificada e subiu, esta semana, sete lugares, passando a ocupar o 191.º posto.