Francisco Cabral fez história no ténis nacional ao tornar-se no português melhor classificado de sempre num ranking ATP. O tenista portuense, de 28 anos, subiu à 23.ª posição na hierarquia de pares, após ter sido finalista vencido do torneio de Viena, no domingo.

Desde agosto, Francisco Cabral partilhava o recorde anterior com João Sousa, depois de ambos terem sido 26.º classificados na categoria de pares. O vimaranense mantém, porém, o melhor registo português em singulares, com o 28.º posto obtido em maio de 2016.

O portuense tem protagonizado uma das melhores épocas da carreira, marcada pela conquista dos torneios de Hangzhou e Gstaad, além da presença em outras duas finais.

Francisco Cabral forma dupla com o austriaco Lucas Miedler, que desceu à 35.º posição. Os dois ocupam o 11.º lugar na corrida para a presença nas ATP Finals, torneio que reúne as oito melhores duplas da temporada.

Já no ranking de singulares, Nuno Borges subiu uma posição e ocupa agora o 46.º lugar, enquanto Jaime Faria (151.º) e Henrique Rocha (162.º) registaram descidas. O ranking continua a ser liderado pelo espanhol Carlos Alcaraz, seguido pelo italiano Jannik Sinner e pelo alemão Alexander Zverev.

Do lado feminino, a bielorrussa Aryna Sabalenka mantém a liderança, à frente da polaca Iga Swiatek e da norte-americana Coco Gauff. Francisca Jorge aproximou-se do top 200, ao subir ao 206.º posto, sendo a sua irmã Matilde Jorge 253.ª.