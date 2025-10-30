Ténis: Francisco Cabral segue para os «quartos» de pares no Masters de Paris
Vitória por 2-0 sobre os campeões de Roland Garros e do US Open deste ano
Vitória por 2-0 sobre os campeões de Roland Garros e do US Open deste ano
Francisco Cabral e o seu parceiro Lucas Miedler apuraram-se, esta quinta-feira, para os quartos de final do Masters 1000 de Paris em pares masculinos.
A dupla luso-austríaca derrotou o argentino Horacio Zeballos e o espanhol Marcel Granollers, vencedores de Roland Garros e do US Open deste ano, por 7-5 e 6-3.
É a segunda vez que Cabral e Miedler atingem esta fase da competição num torneio desta categoria na presente temporada.
Nos quartos de final do torneio de Paris, Cabral e Miedler vão defrontar a dupla composta pelo australiano John Peers e pelo norte-americano JJ Tracy.
Depois de na semana passada ter atingido o melhor posto de sempre num ranking ATP para um português, com o 23.º lugar, Francisco Cabral já garantiu a subida à 21.ª posição da hierarquia mundial de pares, com o resultado alcançado em Paris.