O Sporting anunciou esta quarta-feira a contratação de Francisco Costa para a equipa principal de andebol.

O jovem de 16 anos chega aos leões proveniente do rival FC Porto, onde a dada altura se tornou o jogador mais novo de sempre a jogar pela formação A do clube, com 15 primaveras completadas – recorde entretanto quebrado por Vasco Costa.

De resto, Francisco será treinador pelo pai, Ricardo, que deixou o Avanca para orientar o conjunto verde e branco, e segue também as mesmas pisadas do irmão, Martim, que há pouco mais de uma semana também trocou o FC Porto pelo Sporting.

«É um sentimento de orgulho, tenho trabalhado ao longo dos anos para jogar ao mais alto nível e sinto que o momento chegou. Juntamente com grandes jogadores, vou continuar a trabalhar para ser um dos melhores», disse Francisco, aos meios do emblema de Alvalade.