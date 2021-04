O português Frederico Morais foi eliminado pelo bicampeão do mundo Gabriel Medina nos oitavos de final da Newcastle Cup, na Austrália.

Kikas fechou o heat, disputado na manhã de sexta-feira em Newcastle, na Nova Gales do Sul, com 8,33 pontos (5,50 e 2,83 nas duas melhores ondas), perdendo para o surfista brasileiro, campeão mundial em 2014 e 2018, que pontuou 12,93 (8,50 e 4,43).

O único português entre a elite do surf mundial cai assim na 'ronda de 16' da segunda prova do circuito mundial, que arrancou em Pipeline (Havai), em dezembro, uma vez que a ronda de Sunset (Havai) foi anulada e as de Santa Cruz (Estados Unidos) e Peniche foram suspensas, devido à pandemia de covid-19.

Após a Newcastle Cup, serão disputadas mais três provas na Austrália, em Narrabeen, Margaret River e Rottnest.