O piso duro do challenger de Alicante está a dar bons resultados ao ténis português. João Sousa, Frederico Silva e Nuno Borges qualificaram-se para os quartos-de-final do torneio, sendo que os dois primeiros vão agora defrontar-se. Está garantido, pois, pelo menos um representante luso nas meias-finais.



Apesar de João Sousa ser já o melhor tenista português de sempre - dizem-no os resultados -, a verdade é que nesta altura tem um ranking semelhante ao de Kiko Silva. Sousa é o 182º ATP e Frederico está no 193º posto.



Para chegarem a esta fase, Sousa e Silva derrotaram com naturalidade o indiano Sriram Balaji (6/2, 3/6 e 6/4) e o alemão Mischa Zverev (6/2 e 6/0).



Falta falar de Nuno Borges: o maiato 273 ATP derrotou o espanhol Mario Vilella (173º) e defronta a seguir o francês Hugo Grenier (203º), vencedor do duelo contra o consagrado Feliciano López, 108º do mundo e primeiro cabeça-de-série.