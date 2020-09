O Sporting venceu os suíços do Fribourg Olympic (84-78), esta quarta-feira na Bulgária, onde se está a realizar a prova, nas meias-finais da qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões.



Travante Williams foi o melhor marcador dos leões com 23 pontos, seguido de John Fields com 20. 42 anos após a última presença europeia, o Sporting triunfou e vai agora defrontar na final os bósnios do KK Igokea na próxima sexta-feira.

Os marcadores da equipa do Sporting:



Travante Williams (23), Francisco Amiel, John Fields (20), Jorge Embaló, Shakir Smith (9), Diogo Ventura (2), João Fernandes (8), Cláudio Fonseca (4), Diogo Araújo (6), Pedro Catarino, Jalen Henry (2) e James Ellisor (10).