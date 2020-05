A Polícia de Miramar, na Flórida, emitiu um mandado de deteção para dois jogadores da NFL, liga profissional de futebol americano, por assalto à mão armada.

Segundo as autoridades, o assalto aconteceu numa festa, numa habitação, em que as pessoas estavam a jogar às cartas e jogos de vídeo.

DeAndre Baker, de 23 anos, cornerback dos Giants, e Quinton Dunbar, cornerback dos Seahawks, de 27 anos, usaram uma arma semi-automática e roubaram 12.400 dólares (cerca de 11.400 euros) e quatro relógios no valor de 61.100 dólares (56.500 euros).

Outro homem terá estado envolvido e as autoridades suspeitam que o assalto terá sido planeado, já que os veículos que usaram para fugir estavam estrategicamente colocados.

Tanto a NFL como as duas equipas emitiram notas a anunciar que tiveram conhecimento da situação, mas não teceram mais comentários.

(1/2) A warrant to arrest has been issued for Deandre Baker, of the @Giants (four counts of Armed Robbery with a Firearm and four counts of Aggravated Assault with a Firearm.) Quinton Dunbar of the @Seahawks also has a warrant to arrest for four counts of Armed Robbery with a pic.twitter.com/vDDWMjYDaO