Agora é oficial: Tom Brady está de regresso à competição.

Pouco mais de um mês depoi de ter anunciado a reforma, aos 44 anos, o quarterback revela que afinal vai prosseguir a carreira, naquela que será a 23.ª época da carreira.

Aquele que é considerado o melhor jogador da história do futebol americano, com sete títulos conquistados e vários recordes na competição, revelou que jogar mais um ano ao serviço dos Tampa Bay Buccaneers.

«Nestes dois últimos dois meses eu percebi que o meu lugar ainda é no campo e não nas bancadas. Esse tempo chegará. Mas ainda não é agora (…) Estou de volta para a minha 23.ª época», escreveu nas redes sociais.

These past two months I’ve realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it’s not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I’m coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm