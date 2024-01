24 anos e seis anéis depois, Bill Belichick vai deixar de ser o treinador dos New England Patriots, da NFL. A equipa de New England realizou a pior época das últimas duas décadas, com um recorde de 4 vitórias e 13 derrotas, o que resultou na saída do técnico de 71 anos.

Belichick ainda tinha um ano de contrato com os Patriots, mas chegou a acordo com o dono da equipa para a saída antecipada. Segundo a ESPN, o técnico pode rumar aos Atlanta Falcons e ser substituído por Jerod Mayo nos Patriots.

Belichick deixa o conjunto de New England após 333 vitórias, sendo que é o segundo treinador com mais triunfos na história da NFL e apenas o terceiro a ter conquistado seis Super Bowls.

O treinador, de 71 anos, chegou ao Massachusetts em 2000, precisamente na mesma altura em que os Patriots escolheram Tom Brady na posição 199 do draft da NFL.