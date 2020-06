Donald «Reche» Caldwell, antigo companheiro de equipa de Tom Brady, nos New England Patriots, foi assassinado à porta de casa, na noite de sábado, em Tampa, na Florida, segundo confirmou a mãe do antigo jogador em declarações à TMZ.

A polícia confirma apenas um homicídio naquela zona, mas sem revelar a identidade da vítima.

Campeão universitário com os Gators, em 2000, Caldwell foi depois selecionado no draft de 2002 pelos San Diego Chargers, onde jogou até 2005, antes de assinar pelos Patriots em 2006.

Foi nos Patriots que Caldwell jogou com Tom Brady, uma das maiores estrelas da NFL, e onde reencontrou Wes Welker, com quem que já tinha jogado nos Gators. «O sorriso e a atitude de Reche eram contagiantes. Os meus pensamentos e orações vão para Bubba Caldwell [irmão de Donald] e a sua família», escreveu o antigo jogador no Twitter.

Os antigos clubes de Calwell, os Gators e os Patriots, também publicaram mensagens de pêsames e conforto à família do antigo jogador.

Caldwell, que contava 41 anos, sentiu dificuldades, depois de regressar a Tampa, a sua terra natal, no final da carreira. Tentou ser treinador, sem grande sucesso, e em 2014 foi mesmo detido por posse e tentativa de venda de drogas ilícitas. Já em janeiro deste ano foi condenado, com um grupo de outros antigos jogadores da NFL, por tentativa de fraude em seguros de saúde.

