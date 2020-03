O draft da NFL (liga de futebol americano), um dos pontos mais altos do calendário desportivo dos Estados Unidos, chegou a estar ameaçado pela pandemia da covid-19, mas vai mesmo acontecer no próximo mês de abril, embora com muitas restrições, sem a presença dos jogadores, de jornalistas e dos adeptos.

O grande evento, que permite às 32 equipas escolher os melhores jogadores das ligas universitárias, vai decorrer de 23 a 25 de abril, num estúdio de televisão, com entrevistas aos jogadores através de vídeoconferências. Todos os eventos com público à volta do draft, que iria decorrer em Las Vegas, foram já cancelados.

«Ainda não é garantido que possamos escolher uma data diferente, mas estamos confiantes que, na altura, as condições vão ser significativamente mais favoráveis do que são hoje», destacou o comissário da NFL, Roger Goodell.

O último draft, em 2019, decorreu em Nashville e contou com uma audiência de meio milhão de adeptos.