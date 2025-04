Com o aproximar do Mundial de futebol de praia, que decorre de um a 11 de maio nas Ilhas Seychelles, a FIFA divulgou as nomeações de árbitros para a competição.

A entidade que tutela o futebol mundial apontou juízes de todas as confederações. O único português é Sérgio Soares, árbitro que já está habituado a grandes competições.

Soares marcou presença em todos os Mundiais desde 2017, ou seja, em quatro edições. Parte agora para a quinta competição.

O primeiro jogo da Seleção portuguesa acontece dia um de maio, contra o Paraguai, pelas 13h30.

