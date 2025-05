O português Bê Martins foi eleito, na gala Beach Soccer Stars, o melhor jogador do mundo de futebol de praia em 2024. O evento decorreu esta quinta-feira, na cidade espanhola de Cádiz.

A eleição do melhor jogador do mundo no ano passado teve como base os votos dos capitães e selecionadores das nações que competem nas provas de futebol de praia.

Bê Martins, de 35 anos, foi o mais votado e voltou a receber um prémio que já havia conquistado em 2022, igualando o número de conquistas de Madjer (2015 e 2016).

Destaque ainda para os prémios ganhos por Pedro Mano (melhor guarda-redes) e Bruno Torres (legends), bem como para a presença dos portugueses Pedro Mano, Bê Martins, Jordan Santos e Léo Martins no "Cinco do Ano", que ficou completo com o brasileiro Rodrigo. Na arbitragem, Sérgio Soares foi eleito o melhor árbitro do mundo em 2024.

Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), já reagiu à distinção recebida pelo internacional português.

«Bê Martins foi considerado o melhor jogador do mundo de Futebol de Praia, em 2024! A Gala da Beach Soccer Stats distinguiu, ainda, Pedro Mano, o melhor guarda-redes de 2024. O reconhecimento foi estendido a Bruno Torres, prémio Legends. Parabéns aos vencedores e a todos os portugueses nomeados por representarem o Futebol de Praia nacional ao mais alto nível!», referiu o dirigente, citado pelo site da FPF.

A gala Beach Soccer Stars realiza-se desde 2014 e distingue os atletas que mais se destacaram em cada ano.