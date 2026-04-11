A seleção portuguesa de futebol de praia perdeu, na última madrugada, diante do Paraguai, por 3-0, no segundo encontro na Acapulco Cup, que decorre no México.

Depois de ter batido os Estados Unidos (8-2) na quinta-feira, na estreia de Bruno Torres como selecionador luso, Portugal foi derrotado com golos de Martínez, Barrios e Cantero.

No outro jogo da segunda jornada da prova, os Estados Unidos venceram o México por 6-5.

O Paraguai, que tinha vencido o México na primeira jornada, lidera a prova, com seis pontos, seguido de Portugal e Estados Unidos, ambos com três, enquanto os mexicanos não têm qualquer ponto.

Na derradeira ronda do torneio, a Seleção Nacional defronta o México a partir das 4:30 da madrugada de domingo.