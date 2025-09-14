A seleção portuguesa de futebol de praia, campeã em título da Liga Europeia, garantiu neste domingo o quinto lugar da Superfinal de 2025, em Viareggio (Itália), ao derrotar a Suíça por 9-3.

Os golos de Portugal foram marcados por Bê Martins (1m e 34m), João Cabral (12m), Bernardo Lopes (23m e 35m), Diogo Dias (25m), Léo Martins (26m e 27m) e Duarte Algarvio (31m), numa exibição que confirmou a clara superioridade da equipa das quinas, que continua a liderar o palmarés da competição, somando já nove conquistas.

Do lado suíço, marcaram Steinemann (15m), Knöpfli (26m) e Hodel (27m), mas a formação helvética nunca conseguiu incomodar a seleção portuguesa no encontro que decidiu as posições de quinto e sexto classificados, disputado entre os dois terceiros lugares de cada grupo na primeira fase.

Orientada por Mário Narciso, a seleção portuguesa ficou de fora das meias-finais ao terminar em terceiro no Grupo A, depois das derrotas frente a Itália (6-3) e Bielorrússia (4-3) e da vitória sobre a França (4-2), que acabou por ser insuficiente para garantir a qualificação para a disputa do troféu.