A seleção portuguesa de futebol de praia perdeu por 6-2 com a Espanha, este domingo, em Catânia, Itália, na final do apuramento para os Jogos Mundiais de futebol de praia de 2023, já com o apuramento garantido para a competição.

O grande destaque da partida foi o espanhol Chicky, que apontou cinco golos, com Espanha a marcar também por Kuman, contra apenas dois tentos lusos, ambos de Bê Martins.

A goleada sofrida não contava já para o apuramento para o torneio, marcado para Bali, Indonésia, no próximo ano.

A seleção portuguesa vai continuar em Itália para defender a Liga Europeia, cuja Superfinal se disputa na Sardenha durante a próxima semana.