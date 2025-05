Portugal concluiu a primeira ronda da Liga Europeia de futebol de praia, em Cádis, com um triunfo magro frente à Polónia, por 2-1.

A seleção nacional marcou os seus dois golos ainda no primeiro tempo, por Bernardo Lopes e Jordan Santos, e viu os polacos reduzirem no segundo, por Bistuia. No terceiro e derradeiro período, os portugueses geriram bem a vantagem, somando os três pontos em disputa.

«Foi um jogo difícil, contra uma equipa que fisicamente é muito forte. Dificultaram muito as nossas ações ofensivas e daí surgiu a nossa dificuldade em fazer golos. No entanto, estivemos bastante melhores em relação a ontem. No fundo, creio que o resultado se ajusta ao que sucedeu em campo», comentou o selecionador nacional, Mário Narciso, após o jogo, citado pelo site da Federação Portuguesa de Futebol.

Em Cádis, Portugal somou um total de seis pontos, pelos triunfos diante de Turquia e Polónia, tendo pelo meio perdido com a França, que lidera o Grupo B com nove pontos.

As contas do apuramento para a Superfinal da Liga Europeia, à qual acedem as sete equipas com mais pontos nas rondas preliminares, só serão feitas após a disputa dos três outros grupos desta ronda, que serão jogados na Geórgia, em Itália e na Moldova.

«Estando na fase final, que creio que vamos estar, vamos com a ambição de revalidar o título e continuar, naturalmente, este caminho de sucesso», assegurou o selecionador nacional.

A Liga Europeia prossegue em Batumi, na Geórgia, de 18 a 20 de julho, com a disputa do segundo grupo desta fase do torneio.