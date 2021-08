O selecionador nacional de futebol de praia, Mário Narciso, lamentou a eliminação de Portugal do Mundial, após derrota contra o Uruguai por 7-6.

«Penso que o jogo dá a volta num momento em que ganhávamos por dois golos. O árbitro não viu - estou convencido que não viu, porque, se tivesse visto, tinha marcado - uma grande penalidade contra o Uruguai, que provavelmente nos daria o terceiro golo de vantagem, e no contra-ataque eles fazem golo. De qualquer forma, parece-me que o Uruguai foi um justo vencedor», afirmou o técnico, em declarações divulgadas no site da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

«Tivemos bastantes adversidades ao longo do torneio. Jogadores castigados, jogadores lesionados com alguma gravidade, mas isso não serve de desculpa. Para a próxima faremos melhor», vaticinou.

O Senegal venceu o Grupo D, com seis pontos, os mesmos de Uruguai, que também se qualifica para os quartos de final, com Portugal e Omã a terminarem com três e a serem afastados.