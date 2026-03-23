Bruno Torres é o novo selecionador de futebol de praia, confirmou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). O ex-jogador, que foi Campeão do Mundo por Portugal em 2015 e 2019, substituiu Mário Narciso.

Narciso, que foi selecionador durante 13 anos, recebeu Voto de Louvor da Direção, sendo promovido a advisor do presidente da FPF, Pedro Proença, para a modalidade. Pela Seleção conquistou dois Campeonatos do Mundo, cinco Ligas Europeias, uma Taça da Europa, quatro Mundialitos e uma Medalha de Ouro nos Jogos Europeus.

Bruno Torres assumirá funções após o estágio da Seleção, que termina esta segunda-feira em Sesimbra. Torres tinha treinado o Sp. Braga, tendo conquistado seis Campeonatos de Elite, três Supertaças, cinco Taças de Portugal, dois Mundialitos de Clubes e três Euro Winners Cup Praia.