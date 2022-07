Portugal venceu esta quinta-feira o Japão, por 7-5, na estreia no Mundialito de futebol de praia, que decorre em Las Palmas, Espanha.

Numa prova que decorre pela primeira vez fora de Portugal, em 25 anos de competição, o Japão chegou ao final do primeiro período em vantagem por 3-2, mas Portugal operou a reviravolta no período seguinte, chegando ao final deste a vencer por 5-4, tendo confirmado o triunfo por 7-5 no derradeiro parcial.

Para Portugal, marcaram Rui Coimbra (2m), Duarte Algarvio (6m, 16m, 23m e 29m), Belchior (13m) e Miguel Pintado (36m), enquanto Kawai (8m), Kibune (9m), Akaguma (11m e 31m) e Oba (22m) foram os autores dos golos nipónicos.

Portugal defronta os Estados Unidos na sexta-feira (16h15) e a Espanha no sábado (19h00).