O Sporting de Braga anunciou, esta terça-feira, que decidiu suspender a secção de futebol de praia, «após devida moderação».

«Apesar do grande investimento feito ao longo dos anos, é com mágoa que o Sporting Clube de Braga se vê instado a reconhecer que a modalidade não tem registado, da parte das demais entidades e dos parceiros, a evolução suscetível de garantir a sua competitividade e sustentabilidade, que entendemos estar fortemente comprometida», referem os minhotos, que têm dominado a modalidade em Portugal nas últimas épocas, em comunicado oficial.

Na mesma nota, o clube, alem da «forte vertente sazonal», critica a «manifesta incapacidade do ecossistema da modalidade em promover a criação de uma base assente em captação de crianças e jovens».

O Sp. Braga considera que este cenário é «incompatível» com a aposta que tem feito na modalidade. «É forçoso concluir ser inviável a continuidade do investimento, não obstante a motivação e a energia que o Sporting Clube de Braga mantinha intactas relativamente a esta modalidade e à sua promoção.»

Com «enorme desgosto», o emblema arsenalista agradece aos atletas, treinadores e elementos do staff que colocaram o clube no patamar mais alto da modalidade.

«A todos expressamos o desejo de que seja possível, assim os demais stakeholders o queiram e permitam, que o Sporting Clube de Braga volte a acolher e a apoiar o Futebol de Praia», conclui o comunicado.

Tetracampeão em título, o Sp. Braga estava presente na modalidade desde 2012, tendo sido campeão nacional em dez ocasiões. Além disso, sagrou-se quatro vezes campeão europeu e ainda arrecadou dois mundialitos de clubes.

Os principais clubes portugueses, assim, deixam a modalidade, que não contava com Benfica e FC Porto há diversas temporadas. Já o Sporting, não competia desde 2022.