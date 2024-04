O Sporting de Braga conquistou a Supertaça de futebol de praia, ao vencer a Associação Familiar e Desportiva da Torre, por 4-1, esta quinta-feira, em Buarcos.

Thanger inaugurou o marcador aos sete minutos, enquanto Miguel Pintado aumentou a vantagem dos minhotos logo de seguida (9m). No segundo período, Léo Martins (8m) fez o 3-0 e Tim fechou as contas (12m). Já no terceiro e último período, a Torre ainda reduziu, por intermédio de Ricardinho.

O Sp. Braga, refira-se, continua a ser a única equipa que conquistou a Supertaça, tendo vencido todas as três edições.

Veja os golos da partida: