O FC Porto está cada vez mais perto de carimbar a subida à primeira divisão nacional de futebol feminino, no segundo ano em que participa na modalidade.

Em 2024, iniciou o percurso na III Divisão, subindo para a II. Agora, está em primeiro na fase de apuramento de campeão, com sete pontos de vantagem com três jornadas por disputar. O próximo encontro pode ser decisivo.

As azuis e brancas querem confirmar em casa, no Olival, a passagem à primeira divisão e o clube anunciou que o duelo terá entrada livre, no miniestádio do Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, pelas 15 horas.

O adversário é lisboeta - trata-se do Clube Futebol Benfica, outrora um dos grandes nomes do futebol feminino. Uma vitória do FC Porto ou uma derrota do Clube de Albergaria selará a subida e, consequentemente, o título da II Liga.