A seleção portuguesa de futebol de praia goleou os Estados Unidos por 8-2, na primeira ronda da Taça Acapulco, disputada no México.

Este jogo ditou a estreia de Bruno Torres como selecionador português, que entrou assim em funções com o pé direito.

Ruben Brilhante, Leo Martins e Bernardo Lopes estiveram em destaque ao apontarem dois golos cada. Bê Martins e Miguel Pintado marcaram os restantes golos da vitória portuguesa. Karlov e Canale foram os marcadores dos golos da seleção dos Estados Unidos.

Após a vitória expressiva frente à formação norte-americana, Portugal defronta nesta sexta-feira o Paraguai e fecha a participação na Taça Acapulco com o anfitrião México no sábado.