Portugal goleou o México por 8-2 no terceiro e último jogo da Acapulco Cup, prova de futebol de praia que a equipa nacional terminou no segundo lugar.

André Lourenço (três golos), Leo Martins (dois), Bê Martins, Duarte Algarvio e Bernardo Lopes apontaram os golos de Portugal. O México marcou por Ramón Maldonado e Cesar Cruz.

A seleção orientada por Bruno Torres ficou no segundo lugar da Acapulco Cup, com seis pontos.

Nos dois anteriores, venceu os Estados Unidos (8-2) e perdeu com o Paraguai na segunda jornada (3-0).

Com um triunfo por 9-0 sobre os norte-americanos, o Paraguai ergueu o troféu, com um pleno de vitórias, somando nove pontos.