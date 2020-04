A seleção portuguesa de futebol de praia assumiu a liderança do ranking internacional. A classificação foi divulgada nesta quarta-feira pela Beach Soccer Worldwide. Depois de, em 2019, Portugal ter conquistado o Mundial, a Liga Europeia e os Jogos Europeus, ultrapassou agora o Brasil na primeira posição do ranking internacional.

A seleção lusa conta agora com 4.566 pontos, mais 21 do que os brasileiros, que têm 4.545, num pódio que é completado pela Itália, com 3.946.