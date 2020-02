O Sp. Braga é bicampeão do mundo de futebol de praia.

Na final do Mundialito organizado em Moscovo, os arsenalistas golearam o Spartak local por 8-3, dois dias depois de terem sido derrotados pela mesma equipa na fase de grupos.

No final do primeiro período, o Sp. Braga já vencia por 3-0, com golos de Jordan, Rafael Padilha e Bruno Xavier. No segundo período, Bê Martins assinou o 4-0, antes dos moscovitas reduzirem por Ahmadzadeh.

A abrir o terceiro período, André Lourenço fez o 5-1, Zemskov encurtou distâncias para logo a seguir Bê Martins bisar no encontro. No mesmo minuto, Pavlenko reduziu para 6-3, mas Filipe Silva, primeiro, e Jordan Santos, a fechar, elevaram a contagem, fixando o resultado final em 8-3.

Refira-se que o Sp. Braga também é campeão europeu da modalidade.