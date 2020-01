O Benfica e Sporting continuam separados por um ponto no topo da classificação do campeonato de futsal depois de vencerem os respetivos jogos da 16.ª jornada. A equipa da Luz goleou o Candoso por 7-0, enquanto os leões venceram, fora, o Futsal Azeméis por 12-3.

Tiago Brito, com duas assistências e um golo, esteve em especial destaque no triunfo do Benfica que controlou o jogo do princípio ao fim, desde que André Coelho abriu o marcador, numa partida em que também marcaram Fits, Fábio Cecílio, Bruno Coelho, Afonso Jesus e Drasler.

Antes do jogo no Pavilhão Fidelidade, o Sporting goleou o Futsal Azeméis por 12-3, com golos para todos os gostos. Os leões chegaram ao intervalo a vencer confortavelmente por 7-1, com Cavinato em destaque. Logo a abrir a segunda parte a equipa de Alvalade marcou mais dois golos e disparou no resultado quando a equipa da casa apostou em Ruan Silvestre como guarda-redes avançado.

Na próxima jornada a liderança vai voltar a ser discutida com um dérbi marcado para o Pavilhão João Rocha.

Resultados da 16.ª jornada

Sábado:

Belenenses-Portimonense, 2-5

Quinta dos Lombos-Sp. Braga, 2-4

Leões Porto Salvo-Burinhosa, 4-1

Fundão-Modicus, 5-3

Domingo:

Futsal Azeméis-Sporting, 3-12

Benfica-Candoso, 17-0

Segunda-feira:

Viseu 2001-Eléctrico, 20:45