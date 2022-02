O Benfica venceu na noite deste sábado o Futsal Azeméis por 2-0 e qualificou-se para a final da Taça da Liga de futsal, na qual vai defrontar o Sporting no domingo, em Loulé.

A equipa comandada pelo espanhol Pulpis construiu o triunfo com dois golos num curto espaço de tempo, na primeira parte. Jacaré abriu o marcador aos sete minutos e Bruno Cintra dobrou a diferença aos oito minutos.

Na final, o Benfica encontra o Sporting às 20h45 de domingo. Os leões golearam este sábado o Eléctrico, no primeiro jogo da meia-final.

À sétima edição da Taça da Liga, vai ser a quarta final entre Sporting e Benfica, clubes que têm três títulos cada na prova e que, por isso, vão até desempatar nesse capítulo no dérbi que acontece dentro de menos de 24 horas.

Benfica também na final feminina, ante o Nun'Álvares

Este sábado, o longo dia de futsal em Loulé começou com as meias-finais da Taça da Liga feminina, com o Benfica e Nun'Álvares a apurarem-se para a final da segunda edição da prova, reeditando precisamente o duelo da final da edição de estreia, realizada em 2021.

As encarnadas, comandadas por Luís Estrela, venceram a equipa da Novasemente, por 3-2. Já o Nun'Álvares venceu o Sporting, por 5-1. A final é às 17h15 de domingo.