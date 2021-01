O Benfica venceu esta terça-feira o Futsal Azeméis, em Oliveira de Azeméis, por 11-1, no jogo inaugural da 18.ª jornada da Liga de futsal.

Fits bisou e Silvestre Ferreira, Tayebi, Henmi, Arthur, Jacaré, Tiago Brito e Afonso Jesus marcaram um golo cada no triunfo da equipa orientada por Joel Rocha, que beneficiou ainda de dois autogolos de Tiago Sousa. Para a equipa de Ricardo Canavarro marcou Rúben Góis.

Os encarnados estão com 50 pontos e isolados à condição na liderança, com mais três pontos e mais um jogo que o Sporting, que joga às 18 horas desta quarta-feira, no Fundão. O Futsal Azeméis é 11.º classificado, com 17 pontos.

Esta quarta-feira, há ainda um Quinta dos Lombos-Leões Porto Salvo (19h00), UM Sp. Braga/AAUM-Caxinas (20h00) e um Candoso-Burinhosa (20h30).