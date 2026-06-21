Num jogo de loucos, decidido no desempate por grandes penalidades, o Benfica levou a melhor frente ao eterno rival Sporting – assumindo agora a liderança na final (2-1).

No que toca ao jogo, o empate imperou ao fim do prolongamento (5-5), com as águias a levaram a melhor nas grandes penalidades (8-7). Foi Zicky quem falhou o penálti decisivo.

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Foi de bola parada que a equipa da casa inaugurou o marcador no encontro. Num livre em corredor central, André Coelho foi servido e atirou um autêntico míssil, que acordou a coruja que dormia no ângulo superior direito.

As águias repetiram a mesma receita para dilatar a vantagem. Novamente de livre, desta vez lateral, o Benfica chegou ao segundo golo. Desta vez André Coelho serviu Diego Nunes, que apareceu esquecido ao segundo poste para encostar.

O jogo estava a ser decidido nas bolas paradas. E assim continuou. A resposta do Sporting surgiu de um fora lateral. Merlim recebeu, do lado direito, e atirou de bico, para surpresa de Gugiel. A bola entrou no ângulo superior direito, para reduzir a desvantagem leonina.

O Sporting ameaçava o empate, mas foi o Benfica quem voltou a marcar. Carlinhos, num belo lance individual, criou espaço para o remate e atirou com o pé direto. A bola bate ainda no primeiro poste antes de entrar.

Ainda antes do intervalo o Sporting conseguiu recolocar a desvantagem em apenas um golo. Felipe Valério desequilibrou pelo corredor esquerdo e serviu Pauleta, que encostou para o golo já dentro de área.

As equipas foram para os balneários, portanto, com o Benfica a vencer por 3-2.

Na segunda metade o ritmo do jogo manteve-se elevado – com ambos os guarda-redes em grande plano a evitar mexidas no marcador. Até que tudo mudou.

Bernardo Paçó subiu na quadra e rematou contra um defesa. O Benfica lançou-se para o contra-ataque, com o guarda-redes do Sporting a tentar recuperar posição. André Coelho aproveitou-se e atirou para o golo, o bis para o fixo internacional português.

Depois aconteceu Pauleta... duas vezes! O ala dos leões urgiu na cara de Gugiel e atirou para o 4-3. Logo de seguida, Pauleta voltou a fazer o gosto ao pé, desta vez para empatar o encontro. Em corredor central, o internacional português atirou rasteiro. A bola passa entre as pernas de Gugiel antes de entrar. Pauleta compeltava o hat-trick.

Não houve mais golos e o jogo precisou de seguir para prolongamento.

Foi ainda na primeira parte do tempo extra que o Benfica voltou a assumir a vantagem no jogo. Num contra-ataque venenoso, Higor atirou a meia altura do corredor esquerdo para o quinto golo das águias.

Já no segundo tempo do prolongamento Nuno Dias apostou no 5x4, com Merlim a vestir a camisola de guarda-redes avançado. O golo do empate surgiu, na verdade, através de um livre de 10 metros. Após falta de Diego Nunes, Tomás Paçó não desperdiçou frente ao jovem Carrera, que entrou para tentar defender.

Foi, então, tudo decidido nos penáltis.

Na marca dos seis metros, o Benfica levou a melhor (8-7). Já depois de Afonso Jesus (Benfica) e Merlim (Sporting) terem falhado, o penálti decisivo foi cobrado por Zicky, que não foi capaz de bater o jovem guardião Diogo Carrera.

O Benfica volta então a ter vantagem (2-1) na final decidida à melhor de cinco. O próximo jogo decorre na quinta-feira no Pavilhão João Rocha.